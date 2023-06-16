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Deprem bölgesi Osmaniye´de 136 bin öğrenci, karne heyecanı yaşadı

DHA

Deprem bölgesi Osmaniye´de 136 bin öğrenci, karne heyecanı yaşadı


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin etkilediği illerden Osmaniye´de 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 136 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yavuz Selim İlkokulu´nda karne töreni düzenlendi. Törene katılan Vali Erdinç Yılmaz, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Vali Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş ve Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak sınıflara girerek öğrencilerin karnelerini dağıttı.
Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye´de 136 bin öğrencinin bu dönemde eğitim öğretim hizmetinden yararlandıklarını belirterek, "Bu dönem asrın felaketini yaşadık. Bundan çocuklarımız, okullarımız da etkilendi. En az etkilenecek şekilde gayret gösterdik. Başta Milli Eğitim Müdürümüz, yöneticiler, öğretmenlerimiz gerçekten olağanüstü bir gayret gösterdi. Çocuklarımızın eğitim öğretimine eksikliklerinin tamamlanması açısından bu çalışmalar önemliydi. Bunları da yaptılar" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-06-16 13:25:44

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