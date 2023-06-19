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Bakan Özhaseki: Belirli bölgelere az da olsa yapı yasağının gelmesi lazım

DHA

Bakan Özhaseki: Belirli bölgelere az da olsa yapı yasağının gelmesi lazım


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Devlet Demiryolları'nda çelik hatların bile eğildiği bir ortamda siz fay kırıklarının üzerine inşaat yapılmasına izin veremezsiniz. Dere yataklarına izin veremezsiniz. Mecburen belirli bölgelere az da olsa yapı yasağının gelmesi lazım" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Osmaniye´ye geldi. Bakan Özhaseki, Osmaniye Valiliği ziyaretinin ardından Ahmet Cevdet Paşa Salonu'nda koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantıya Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Derya Yanık, Seydi Gülsoy ve il protokolü ile sektör temsilcileri katıldı. Bakan Özhaseki, 4 ay kadar önce meydana gelen deprem felaketinin Anadolu toprakları üzerinde, bin yıllık medeniyetin karşısına çıkan en büyük felaket olarak tanımlamanın daha doğru olduğunu ifade ederek, "Çünkü doğrudan 11 ilimizi etkiliyordu. Yüz kadar ilçemizi binden fazla köyümüzü etkilemişti. Bütün bu etkilenen yerlerde, yaptığımız tespitlerde, ufak tefek sayı değişikliği, itirazlar neticesinde olsa da 680 bin konutumuz yerle yeksan olmuş veya ağır hasarlı, yıkılmak durumunda. Bu arada tek katlı iş yerleri gibi, depolar gibi bağımsız birimlerle söyleyecek olursak 170 bin civarında hasarımız daha var. Toplamda 850 bin bağımsız birim yeniden yapılmak durumunda. Söylemeniz çok kolay, 850 bin diyoruz, geçiyoruz ama bu neredeyse Osmaniye büyüklüğünde veya Adıyaman, Malatya büyüklüğünde 5-6-7 vilayetin yeniden, sıfırdan yapılması demektir. Maddi hasar karşımıza çıkan, rakamsal olarak ifade edecek olursak 100 milyar dolar civarında. Tabii bütün bunları karşılayabiliriz. Ama 50 binden fazla canımız da toprağa verdik. Onun acısını unutmak hiç kolay değil" dedi.
'FAY HATTI ÜZERİNE İNŞAYA İZİN VERMEK DELİLİKTİR'
Çok hızlı olarak imar planlarını bir daha yeniden gözden geçirip revize edip, hayatın normale dönüşünü sağlamanın gerektiğini ifade eden Bakan Mehmet Özhaseki, "Bu arada yapı yasağı getireceğimiz mecburen yerler var. Bu isteğe bağlı değil. Eğer bir yerde fay kırığı varsa, fay hattı varsa ve hareketlilik her zaman mümkünse onun üzerine herhangi bir şekilde inşaya izin vermek, hangi şartlarda olursa olsun deliliktir. Bir daha gel, bizi vur bir daha ölelim demektir. Çünkü Devlet Demiryolları'ndaki çelik hatların bile eğildiği bir ortamda siz fay kırıklarının üzerine inşaat yapılmasına izin veremezsiniz. Onun çalışmalarını zaten bakanlığımız bünyesindeki arkadaşlar aylardır sürdürüyorlar. Dere yataklarına izin veremezsiniz. Mecburen belirli bölgelere az da olsa yapı yasağının gelmesi lazım ve sonrasında da yeni yapılacak bölgelerle ilgili de birtakım tedbirler, standartlar, iyileştirmeler, belki de sert tedbirler demek daha doğru olur. Ona göre bizim yapıları yapmamız icap ediyor" diye konuştu.
'VATANDAŞLARIMIZIN ZARARINI TAZMİN EDECEĞİZ'
Bakanlık olarak 170 bin civarında bağımsız birimin ihalesinin yapıldığını belirten Özhaseki, şöyle devam etti:
"Bu sayı 311 bine çıkacak. Bir sene içerisinde teslim edilecek. Ama bütün bunların ortaya çıkan hasarı sarma noktasında yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Bir taraftan da şehirlerin hayatını canlandırmamız lazım. Yıkılan yerlerin eski haline dönmesi lazım. Oradaki yerel ticaretin, yerel mimarlık, mühendislik bürolarının devreye girmesi lazım. Yerinde dönüşümün esaslarını benimseyerek bizim hayatı yeniden kurgulayıp orada daha sağlam, daha güvenli konutlarımızı yapıp yola çıkmamız icap ediyor. Bu noktada epeyce tedbirlerimiz var. İnşallah bütün vatandaşlarımızın zararını tazmin edeceğiz, yaralarını saracağız. Hayatı normalleştireceğiz ama bir kere daha söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum. Tevekkül edeceğiz ama tedbiri asla elden bırakmayacağız. Bu konuda tavizimiz olmayacak."
Bakan Özhaseki, konuşmasının ardından basına kapalı ilgili kurum temsilcileri ile toplantı yaptı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-06-19 17:39:17

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