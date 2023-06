Depremde ailesinden 13 kişiyi kaybetti, doğum gününü vali ve iş arkadaşları kutladı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat´ta yaşanan deprem felaketinde anne, baba ve kız kardeşi ile birlikte 13 yakınını kaybeden Mahmut Can Yağlıcı´ya (24), çalıştığı hastanede sürpriz doğum günü düzenlendi. Etkinliğe Vali Erdinç Yılmaz ve eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz ile iş arkadaşları katılarak, Mahmut Can Yağlıcının yeni yaşını kutladı. Sürprizle duygulanan Mahmut Can Yağlıcı, "Bir kez daha öğrendim ki ben kimsesiz değilmişim, benim bir sürü ailem varmış" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nin (KKTC) Gazimağusa ilçesinde bulunan birlikte askerlik görevini yapan ve en son ailesini Kayseri´deki acemi birliğinde yemin töreninde gören Mahmut Can Yağlıcı Yağlıcı, terhisine 25 gün kala 6 Şubat depreminde yakınlarını kaybetmenin acısını yaşadı. Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki Bilge Sitesi'nde oturan anne, baba ve kız kardeşi ile birlikte 13 yakını, enkaz altında kalarak yaşamlarını yitirdi. Osmaniye Gençlik Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Osmaniye Devlet Hastanesi personelleri Yağlıcı´nın doğum için etkinlik düzenledi. Doğum günü etkinliğine Vali Erdinç Yılmaz ve eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz da katılarak, depremzede Mahmut Can Yağlıcı´yı yalnız bırakmadı. Sürprizin yapıldığı salona giren Mahmut Can Yağlıcı, gözyaşlarını tutamadı. Hazırlanan doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfleyen Yağlıcı´nın yeni yaşını ilk olarak Vali Erdinç Yılmaz ve eşi Şenay Yılmaz kutlayıp, hediyelerini verdi.

'BEN KİMSESİZ DEĞİLMİŞİM'

Hastanede teknik personel olarak çalışan Mahmut Can Yağlıcı tüm katılanlara teşekkür ederek, "Bir ailenin kaybı, ailede soy ismi taşıyan tek kişi olmak gerçekten çok zor ve acı verici. Valimiz yaşanan deprem felaketi sonrasında bana ulaştılar ve ellerini üzerimden hiçbir zaman eksik etmediler. Valimizi bir baba gözüyle gördüm. Kendisiyle makamında ilk görüştüğümde benimle birlikte duygusal anlar yaşadı. Bunu asla unutamam. Ben orada bir baba bağını valimizden almıştım. Bugün kendisini tekrar karşımda görmekten onur ve şeref duyuyorum, çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha öğrendim ki ben kimsesiz değilmişim, benim bir sürü ailem varmış" dedi.

'YAŞADIĞIMIZ FELAKET ÇOK ACILAR BIRAKTI'

Vali Erdinç Yılmaz ise Mahmut Can Yağlıcı´nın doğum günü programında bulunmaktan çok mutlu olduğunu ve heyecan duyduğunu belirterek, "Yaşadığımız asrın felaketi çok acılar bıraktı. Ama biz öyle bir milletiz ki tek yürek olduk. Bu acıları yeneceğiz ve geride bırakacağız. Can artık ailemizin bir üyesi ve asla onu yalnız bırakmayacağız" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-06-21 15:30:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.