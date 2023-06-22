Kayıp olarak aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de 2 gündür kayıp olarak aranan Hakan Ergan´ın (45), evinin 15 kilometre uzağındaki sulama kanalında cesedi bulundu.
Kırmıtlı köyündeki evinden 2 gün önce ayrılan Hakan Ergan´dan haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri tarafından arama başlatıldı. Ergan´ın, evinden 15 kilometre uzaktaki Adana´nın Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallesi´ndeki sulama kanalında cesedi bulundu. Savcılık ve olay yeri inceleme çalışmasının ardından Ergan´ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu´nun morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-06-22 09:19:50
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