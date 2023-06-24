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Bakan Yerlikaya: Osmaniye´de 17 bin 797 kalıcı konutu bir yıl içerisinde teslim edeceğiz

DHA

Bakan Yerlikaya: Osmaniye´de 17 bin 797 kalıcı konutu bir yıl içerisinde teslim edeceğiz


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı ve AFAD iş birliğiyle Osmaniye´de 17 bin 797 kalıcı konut yapmayı planlıyoruz. Bunların 5 bin 231´nin ihalesi yapıldı. Yer teslimlerinin müteahhitlere yapıldığı gibi yapım süreçleri de devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi bu konutları Allah'ın izniyle bir yıl gibi bir süre içerisinde kıymetli hemşehrilerimize teslim edeceğiz" dedi. 
Bir dizi programa katılmak için Osmaniye´ye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilk olarak konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan ve depremzedelerin sorunlarını dinleyen Bakan Yerlikaya, ardından konteyner kentteki esnafı ziyaret etti. Daha sonra Osmaniye Valiliği´nde düzenlenen İl Koordinasyon toplantısına katılan Bakan Yerlikaya, burada depremzedeler için yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak öncelikli amaçlarının Osmaniye´deki depremzedelerden isteyene kira yardımı vermek, isteyeni ise konteyner kentlere yerleştirmek olduğunu vurguladı. Bayramdan sonra bu konunun detaylı olarak ele alınıp çözüme kavuşturulacağını söyleyen Bakan Yerlikaya, vatandaşları yeni barınma koşullarıyla buluşturacaklarını söyledi. 
YENİ KONUTLAR BİR YIL İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEK
Osmaniye´de depremde hasar gören toplam bağımsız bölüm sayısının 282 bin 434 olduğunu dile getiren Bakan Yerlikaya, "Bunlardan orta hasarlı ve üzeri olan bağımsız bölüm sayısı 25 bin 311. Bunların da 20 bin 196´sı konut, 3 bin 140´ı ticarethanedir. İl genelinde yıkık ve acil yıkılacak yapı sayısı ise toplamda 800´dür. Bunların enkazlarının tamamını kaldırdık. Şimdi ağır hasarlı binalarla uğraşıyoruz. 8 bin 809 ağır hasarlı binanın yıkım ihalelerini valiliğimiz tamamladı. Müteahhitlere yer teslimi yapıldı. İki ay içinde bunların enkazlarının kaldırımını yapacağız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD iş birliğiyle Osmaniye´de 17 bin 797 kalıcı konut yapmayı planlıyoruz. Bunların 5 bin 231´nin ihalesi yapıldı. Yer teslimlerinin müteahhitlere yapıldığı gibi yapım süreçleri de devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi bu konutları Allah'ın izniyle bir yıl gibi bir süre içerisinde kıymetli hemşehrilerimize teslim edeceğiz" dedi. 
`OSMANİYE´DE 1 MİLYAR 317 MİLYON LİRA ÖDENEK HARCANDI´
Kentteki 3 bin 294 konteynerde 5 bin civarında vatandaşın misafir edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Osmaniye gelir gelmez konteyner kentimize gittik. Oradaki kardeşlerimizle buluştuk. Hatırlarını sorduk. Hem `geçmiş olsun´ dedik hem de onların taleplerini dinledik. Osmaniye, Hatay gibi kentlerimizde havalar sıcak. Konteynerlerimize klima takma sürecini başlattık. Şu ana kadar 30 binin üzerine çıktık ama bu sayı 50 bini geçecek. Az önce ziyaret ettiğimiz konteyner kente 2 bin 100 yeni klima getirildi. Bayramdan önce bunların tamamı takılacak. Bugüne kadar Osmaniye´mizde 82 bin 762 ailemize 10 bin liradan toplamda 827 milyon lira hane destek ödemesi yaptık. 14 bin 508 ailemize 15 bin liradan toplamda 217 milyon lira taşınma yardımı yaptık. 10 bin 28 ailemize 113 milyon lira kira yardımı yaptık. 3´üncü ay kira ödemelerini de yapmış bulunuyoruz. Biliyorsunuz, ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılara ise 3 bin lira kira yardımında bulunuyoruz. Osmaniye´de depremden bu yana 1 milyar 317 milyon lira ödenek harcanmış oldu. İnancımız şu; 11 şehrimizin, asrın felaketini yaşayan ilçeler ve köylerimizin hiçbirinin Allah'ın izniyle boynu büküp kalmayacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-06-24 14:59:19

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