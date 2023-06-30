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Almanya´dan 'depremzede' sokak hayvanları için geldiler

DHA

Almanya´dan 'depremzede' sokak hayvanları için geldiler


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat´ta yaşanan depremlerde enkaz altında kalıp, yaralanan sokak hayvanlarının tedavisi için Türkiye´nin farklı bölgelerinden gelen gönüllü veterinerlerin yanı sıra, Almanya´dan gelen hayvanseverler de sokak hayvanlarını tedavi ettiriyor.
Almanya'nın yaşam hakkı savunucularından 'Notpfote' ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremde Türkiye'ye gelerek, hayvanlar için çalışmalara katıldı. Ekip, aradan geçen 4,5 ay içerisinde yaralı hayvanları tedavi ettirdi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Tedavi Merkezi´nde tedavileri yapılan hayvanların, Nazilli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Özel Rehabilite Merkezi'ne transferleri gerçekleştirildi. Alman hayvanseverler, bu çalışmalarının yanı sıra Yeniköy´deki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği´nde, ağaçlandırma çalışmasına katılarak, çınar ağaçlarını toprakla buluşturdu. 
'AĞAÇLARI TOPRAKLA BULUŞTURDUK'
HAYTAP Yönetim Kurulu Üyesi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, depremin ilk gününden bugüne kadar hem maddi hem de manevi olarak sahadan ayrılmadıklarını söyledi. HAYTAP´ın depremzede yüzlerce hayvana şifa olmaya çalıştığını ve tedavi sonrası yeniden yuva olabilecek aileler arandığını belirten Laçinbala, "Almanya'dan gelerek HAYTAP ile tanışan ve halen deprem bölgesinde yaptıklarımıza fiziki olarak, maddi olarak katkıda bulunan Almanya'nın önde gelen yaşam hakkı savunucularından Notfpote ekibiyle Hatay'daki depremzede canları alıyoruz. Ardından, Osmaniye'deki HAYTAP Tedavi Merkezi'ne tedavilerini yaptıktan sonra Nazilli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Özel Rehabilite Merkezi'ne transferlerini sağlıyoruz.  HAYTAP, adım attığı her noktada sadece yaşam hakkı mücadelesi değil, geleceğimiz için de toprakla fidanları hep buluşturmuştur. Bu çalışmalar sırasında da yine doğanın müzikle buluştuğu mekan HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği´nde çınar ağaçlarımızı toprakla buluşturduk" dedi.
'ÖRNEK OLUŞTURMAK İSTİYORUZ'
Alman hayvansever Malte Zierden, "Burada bin yıl boyunca var olacak ağaçları dikiyoruz. Bununla hayvanlar ve yaşam için bir örnek oluşturmak istiyoruz. Burası yaşamın ne kadar değerli olduğunu göstermek ve hayvanlara bir yuva sağlamak için oluşturuldu. Ağaç dikmemizin sebebi de bu" ifadelerini kullandı.
Babette Terveer ise "Burada olanlar gerçekten harika, burada acı çeken ve kötü durumda olan çok sayıda hayvan vardı ama şimdi hayatta kalma şansları var" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-06-30 10:40:47

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