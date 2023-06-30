Kadirli'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu, Sumbas yolu kapandı

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Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE´nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, Sumbas yolu kapandı.

Kadirli ilçesinde saat 17.30 sıralarında başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağış nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşarken, KadirliSumbas yolu da su altında kalması sonucu trafiğe kapandı. Ekipler, ilçe genelinde biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2023-06-30 18:25:42



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