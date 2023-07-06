Osmaniye'de ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, depremlerde ağır hasar alan bina, yıkımda aniden çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Osmaniye'de ağır hasarlı binaların yıkımı ve moloz kaldırma işlemleri sürüyor. İş makineleriyle yıkımına başlanan Esenevler Mahallesi'ndeki 9 katlı Erat Apartmanı'nda, çalışmalar bugün de sürdü. Yıkım sırasında bina bir anda çöktü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, binanın çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgedeki incelemelerinin ardından dün açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, kentte 8 bin 809 ağır hasarlı bina olduğunu ve 1,5 ay içinde çalışmaların bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-07-06 17:35:40