Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Osmaniye'de ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü

        DHA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 17:36
        Osmaniye'de ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü

        İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, depremlerde ağır hasar alan bina, yıkımda aniden çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Osmaniye'de ağır hasarlı binaların yıkımı ve moloz kaldırma işlemleri sürüyor. İş makineleriyle yıkımına başlanan Esenevler Mahallesi'ndeki 9 katlı Erat Apartmanı'nda, çalışmalar bugün de sürdü. Yıkım sırasında bina bir anda çöktü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, binanın çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgedeki incelemelerinin ardından dün açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, kentte 8 bin 809 ağır hasarlı bina olduğunu ve 1,5 ay içinde çalışmaların bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

        2023-07-06 17:35:40

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de orman yangını
        Osmaniye'de orman yangını
        Kadirli'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu, Sumbas yolu kapandı
        Kadirli'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu, Sumbas yolu kapandı
        Almanya´dan 'depremzede' sokak hayvanları için geldiler
        Almanya´dan 'depremzede' sokak hayvanları için geldiler
        Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
        Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
        OSMANİYE'DE OTOMOBİL KARŞI ŞERİDE GEÇİP DUVARA ÇARPTI: 2 ÖLÜ
        OSMANİYE'DE OTOMOBİL KARŞI ŞERİDE GEÇİP DUVARA ÇARPTI: 2 ÖLÜ
        Osmaniye'de otomobil karşı şeride geçip duvara çarptı: 2 ölü  
        Osmaniye'de otomobil karşı şeride geçip duvara çarptı: 2 ölü  