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        Otomobil, emniyet şeridindeki yakıt tankerine çarptı: 3 ölü

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 09:34
        Otomobil, emniyet şeridindeki yakıt tankerine çarptı: 3 ölü

        İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)-OSMANİYE'de emniyet şeridinde duran yakıt tankerine arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi, hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 01.00 sıralarında E-90 Otoyolu Osmaniye-Toprakkale arasındaki Sakızgediği köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; aşırı hız yapan Furkan Kılıç'ın (19) kullandığı 44 HD 267 plakalı otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran akaryakıt tankerine arkadan çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada sürücü Kılıç ile yanındaki Ö.K. (25) ve E.B. (19) hayatını kaybetti. Sıkışan cenazeler, ekiplerce çıkartılıp, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tanker şoförü E.Ö. (49) gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

        2023-07-10 09:33:16

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