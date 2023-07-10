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        Osmaniye'de ağır hasarlı bina çöktü: 3 yaralı

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 12:05
        Osmaniye'de ağır hasarlı bina çöktü: 3 yaralı

        İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)-OSMANİYE'de 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 2 katlı bina çöktü. Binadan çevreye saçılan beton ve profil parçaları nedeniyle 3 kişi hafif yaralandı.

        Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 2 katlı bina, saat 11.00 sıralarında çöktü. Binadan çevreye saçılan beton ve profil parçaları, 3 kişiye isabet etti. Hafif yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kimsenin olmadığı belirlenen enkazı kaldırmak için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜL

        2023-07-10 12:04:41

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