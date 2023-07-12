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        Otoyolda iplik yüklü TIR'ın dorsesi yandı

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 10:26
        Otoyolda iplik yüklü TIR'ın dorsesi yandı

        İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, otoyolda seyir halindeki iplik yüklü TIR'da yangın çıktı, dorsesi kullanılamaz hale geldi.

        Osmaniye'den Adana'ya giden Osman Y. yönetimindeki 27 ALY 048 plakalı iplik yüklü TIR, bir anda alev aldı. Sürücü, aracı yakınlardaki dinlenme tesisine çekip, çekiciyi dorseden ayırarak itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. İş makineleriyle, araçta yüklü olan iplik makaraları dağıtılıp soğutma çalışması yapıldı. Dorse ve üzerindeki yük, tamamen yanıp, kullanılamaz hale geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

        2023-07-12 10:25:53

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