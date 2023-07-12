Osmaniye'de 3 dönüm orman yandı

Efendi ERKAYIRAN/ SUMBAS(Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınında 3 dönüm alan yandı.

Yangın saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Gafarlı köyü Diniker Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Bir helikopterin de havadan söndürme çalışmalarına katıldığı yangın 1 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 dönümlük alanın zarar gördüğü alanda soğutma çalışması devam ediyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Sunbas Efendi ERKAYIRAN

2023-07-12 11:14:14