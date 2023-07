Korkutlar Taburu, Şırnak'ta petrol arama çalışmalarının emniyeti için yola çıktı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'deki, Korkutlar Jandarma Özel Harekat Taburu, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde, petrol arama çalışmalarının emniyet tedbirlerini sağlamak amacıyla, Mehter Marşı ile yola çıktı.

Korkutlar Jandarma Özel Harekat Taburu için Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde petrol arama çalışmalarının emniyet tedbirlerini sağlamak amacıyla yola çıkmadan önce tören düzenlendi. Törene, Vali Erdinç Yılmaz, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, 12'nci Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Turgut Muhammet Çalışkanlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Can Altundarak ile protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve komandoların aileleri katıldı. Saygı duruşunun akabinde İstiklal Marşı ve komando andının okunmasının ardından Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı, konser verdi.

'AMANOSLARI TERÖRDEN TAMAMEN TEMİZLEDİK'

Programda konuşan Albay Can Altundarak, jandarma teşkilatı olarak kuruluştan bugüne kadar terörle mücadele ve asayiş temini için verilen her görevi canları pahasına yerine getirdiklerini belirtti. Bu mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirten Altundarak, "22 Mayıs 2022'de cennet Amanoslarımıza kirli ayaklarıyla basan son iki haini de etkisiz hale getirerek bölgemizi terörden tamamen temizledik. Her türlü afete, özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde ilimizi de etkileyen asrın felaketinde kısa sürede reaksiyon göstererek milletimizin yaralarının sarılmasında topyekun katkı sağladık. Şimdi de şanlı tarihimizin altın sayfalarına bir destan yazmak için kutlu bir yola çıkıyoruz. Kahramanlarımızı yıllardır uğrunda nice şehitler ve gaziler verilen Şırnak Gabar Dağı bölgesine ülkemiz için son derece kritik ve ekonomik değere sahip olan petrol arama çalışmalarının emniyet tedbirlerinin sağlanması maksadıyla dualarla, kurbanlarla ve bir bayram havasında uğurluyoruz" dedi.

Vali Erdinç Yılmaz ise Korkutlar Taburu'nu önemli göreve uğurlamanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Vatan görevinde her zaman başarıya imza atmış, göğsümüzü kabartmış, 'Korkutlar'la gurur duyuyoruz. Allah onları yetiştiren anne babadan razı olsun. Bu kutlu görevi de başarıyla yapacaklarına inanıyoruz" diye konuştu.

Törenin ardından Korkutlar Jandarma Özel Harekat Taburu, Şırnak'a uğurlandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-07-14 14:33:51