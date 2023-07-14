Bakan Işıkhan: 4 ilde TYP kontenjanlarını artırıyoruz (2)

OSMANİYE´Yİ ZİYARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hatay ziyaretinin ardından Osmaniye´ye geldi. İlk olarak Osmaniye Valiliğini ziyaret eden Bakan Işıkhan, Vali Erdinç Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Şeref defterini imzalayan Işıkhan, daha sonra makamda bir süre Vali Yılmaz ile görüştü. AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Bakan Vedat Işıkhan, ardından Osmaniye Belediye Başkanlığına geçti. Başkan Kadir Kara, belediye başkan yardımcıları ve AK Parti ve MHP´li belediye meclis üyeleri tarafından karşılanan Işıkhan, bir süre başkanlık makamında gerçekleşen görüşmenin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünü, ardından Fakıuşağı Mahallesindeki Karaçay Konteyner Kenti ziyaret etti. Burada afetzedelerin sorun ve taleplerini dinleyen Bakan Işıkhan, afetzede çocuklara da oyuncak dağıttı. Bakan Işıkhan, konteyner kent ziyaretinin ardından Osmaniye´den ayrıldı. (DHA)İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-07-14 19:19:12