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        Osmaniye'de orman yangını

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 12:45
        Osmaniye'de orman yangını

        Efendi ERKAYIRAN/SUMBAS(Osmaniye),(DHA)OSMANİYE'nin Sumbas ilçesi Gaffarlı köyünde ormande yangın çıktı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Gafarlı köyü Diniker Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü söndürme ekipleri sevk edildi. Havadan 2 helikopterle kadaradan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 3 gün önce aynı bölgede çıkan yangında 3 dönüm alan zarar görmüştü.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Sunbas Efendi ERKAYIRAN

        2023-07-15 12:44:24

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