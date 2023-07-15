Osmaniye'de orman yangını (3)

VALİ YILMAZ, YANGIN BÖLGESİNDE

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Sumbas ilçesi Gaffarlı köyünde devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Vali Yılmaz'a, Sumbas Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Can Altundarak, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu ve Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz eşlik etti.

Vali Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Sumbas ilçemizin Gaffarlı köyünde çok ciddi bir yangın var. Şu anda hem havadan hem karadan bütün imkanlarımızla müdahale ediyoruz. Gördüğünüz gibi ciddi bir rüzgar var. Maalesef hava çok sıcak. Şu anda 2 uçak, 5 helikopterle havadan ve bütün araçlarımızla karadan müdahalemiz devam ediyor. En kısa sürede kontrol altına almaya gayret gösteriyoruz, Allah'ın izniyle kontrol altına alacağız inşallah. Şu ana kadar 6 evi tahliye ettik, 100 büyükbaş hayvanı da tahliye ettik. Eğer tehlike arz edecek olursa, evlere yaklaşma durumunda diğer yerlerde de bu uygulamayı yaparız" dedi. (DHA)Efendi ERKAYIRAN/ OSMANİYE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Sunbas Efendi ERKAYIRAN

2023-07-15 17:42:17