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        Osmaniye'de orman yangını (4)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 19:44
        Osmaniye'de orman yangını (4)

        'YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR'

        Osmaniye´nin Sumbas ilçesine bağlı Gaffarlı köyünde saat 11.00´da başlayan yangın, 10 helikopter, 7 uçak, 46 arazöz ve 363 personelin 10 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Karacabey yaptığı açıklamada, "Yangına 10 dakika içerisinde müdahale ettik. Yangın şu an için büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda Ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Hava kararmadan tamamen bitirmeyi ümit ediyoruz. Hava sıcaklığının yüksek olduğunu duyuruyoruz. Vatandaşlarımız en ufak kıvılcımın bile büyük yangınlara neden olacağını unutmasın. Açık alanlarda kesinlikle ateş yakılmamalı" ifadelerini kullandı. (DHA)Efendi ERKAYIRAN/ OSMANİYE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Sunbas Efendi ERKAYIRAN

        2023-07-15 19:43:32

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