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        Kavga ettiği grubun üzerine otomobil sürdü; 2 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 16:50
        Kavga ettiği grubun üzerine otomobil sürdü; 2 yaralı

        Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde bir kişi, tartıştığı grubun üzerine otomobil sürdü. Otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı, 1 kişi de aracın kaputuna tutunup, kaldırıma düştü.

        Olay, Cengiz Topel Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile bir kişi, otomobilini 7 kişilik grubun üzerine sürdü. Bu sırada aracın çarptığı 2 kişi, yaralandı. Hareket halindeki aracın kaputuna tutunan 1 kişi de kaldırıma düştü. O anlar kameraya yansırken, şüpheli kaçtı.

        Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

        2023-07-19 16:49:45

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