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        Yoldaki yılanı ezen sürücüye 2 bin 77 TL ceza

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 10:13
        Yoldaki yılanı ezen sürücüye 2 bin 77 TL ceza

        İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´nin Toprakkale ilçesinde, minibüsüyle yılanı ezerek yaralanmasına neden olan sürücü K.Ş.´ye, 2 bin 77 lira idari para cezası uygulandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, Toprakkale ilçesinde minibüsün ezip yaraladığı yılanın fotoğrafının sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyen ekipler, yılanı ezen minibüsün plakasından sürücü K.Ş.´ye ulaştı. K.Ş.'ye Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 2 bin 77 lira idari para cezası kesildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

        2023-07-20 10:12:37

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