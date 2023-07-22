Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Osmaniye´de, şiddete maruz kalan köpek sahiplendirildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 10:22
        Osmaniye´de, şiddete maruz kalan köpek sahiplendirildi

        İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de sahibinden şiddet gören köpek, belediyenin Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki bir haftalık tedavisinin ardından sahiplendirildi. Yeni yuvasına yerleşen köpeğin, barınak görevlilerince ara ara kontrol edilip, sağlık yönünden bakımlarının yapılacağı kaydedildi.

        Kent merkezinde, bir kişinin köpeğini dövdüğü anlar, komşuları tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Komşuların ihbarı üzerine belirtilen adrese giden polis ekiplerce H.E. gözaltına alındı. Vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan köpeğe ise el konuldu. H.E., 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 4 bin 554 TL idari para cezası uygulanarak, serbest bırakıldı.

        Veteriner tarafından muayene edilen köpek ise gerekli tedavilerin yapılması için Osmaniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi´ne götürüldü. Burada yaklaşık bir haftadır bakım ve tedavisi yapılan köpek, daha sonra bir hayvansevere sahiplendirildi. Kalıcı yuvasına yerleşen köpeğin, yine barınak görevlilerince ara ara kontrol edilerek, bakımlarının yapılacağı kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

        2023-07-22 10:21:38

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Sıcaklıklar rekor kırıyor!
        Sıcaklıklar rekor kırıyor!
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Doğubayazıt'ta evleri su bastı
        Doğubayazıt'ta evleri su bastı
        Güneş'ten Lyanco açıklaması!
        Güneş'ten Lyanco açıklaması!
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Beşiktaş, Aboubakar ile kazandı!
        Beşiktaş, Aboubakar ile kazandı!

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de karısıyla araçlardan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        Osmaniye'de karısıyla araçlardan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        Osmaniye'de bisikletli polis timleri göreve başladı
        Osmaniye'de bisikletli polis timleri göreve başladı
        Yoldaki yılanı ezen sürücüye 2 bin 77 TL ceza
        Yoldaki yılanı ezen sürücüye 2 bin 77 TL ceza
        Köpeğini döven sahibine 4 bin 554 TL para cezası
        Köpeğini döven sahibine 4 bin 554 TL para cezası
        Kavga ettiği grubun üzerine otomobil sürdü; 2 yaralı
        Kavga ettiği grubun üzerine otomobil sürdü; 2 yaralı
        Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı