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        Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 10:26
        Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

        Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)VAN´ın Özalp ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Ömer Cinkara´nın (24) acı haberi, memleketi Osmaniye´nin Kadirli ilçesindeki ailesine verildi.

        Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara´nın şehit olduğu haberini, memleketi Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi 660 Sokak´taki ailesine askeri yetkililer verdi.  Acı haberi alan aile bireyleri gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Döndü ve babası Ali Cinkara'yı, askeri yetkililer teselli etmeye çalıştı. Şehidin ailesinin evi ve bulunduğu caddeye Türk bayrakları asıldı. Komşuları ve yakınları, taziye için şehit evine gelmeye başladı.

        Şehit Ömer Cinkara'nın cenazesi, yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez Efendi ERKAYIRAN

        2023-07-25 10:25:03

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