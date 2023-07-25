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        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem (8)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 17:17
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem (8)

        KAYA DÜŞEN EVDE AFAD İNCELEMESİ

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gafarlı köyünde deprem sırasında mutfak bölümüne kaya parçası düşen Ahmet Özerli'ye ait evde ağır hasar oluştu. Evde AFAD ekipleri tarafından hasar tespit çalışması yapıldı. Ahmet Özerli, sarsıntıyla birlikte dışarı çıktıklarını, kaya düştüğünde evde kimsenin bulunmamasının büyük şans olduğunu belirterek, "Canımıza bir şey olmadı, mal yeniden yapılır" dedi.

        CAMİ HASAR GÖRDÜ

        Adana'nın Kozan ilçesinde de ekipler, hasar tespit çalışması yaptı. Gedikli Mahallesi'ndeki Kırksu Camii'nin duvarları çatladı. Ağır hasar alan cami ibadete kapatıldı. Depremde Göller Yaylası yolunda da çatlaklar oluştu. Kabaktepe Mahallesi'nde bir evin içine kaya düştü. Kimsenin olmadığı evde ağır hasar meydana geldi. (DHA)

        Efendi ERKAYIRAN-Ali GÖKDAL/KADİRLİ(Osmaniye), KOZAN (Adana), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN-Ali GÖKDAL

        2023-07-25 17:16:24

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