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        Şehit Sözleşmeli Er Ömer Cinkara son yolculuğuna uğurlandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 19:05
        Şehit Sözleşmeli Er Ömer Cinkara son yolculuğuna uğurlandı

        Efendi ERKAYIRANİbrahim EMÜL/ KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)VAN´ın Özalp ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Ömer Cinkara´nın (24) cenazesi memleketi Osmaniye´nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

        Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara´nın cenazesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Helallik alınmasının ardından Cinkara'ın cenazesi Asri Mezarlık'a götürüldü. Buradaki törene Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 6'ncı Kolordu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nihat Ergün, 12'nci Komando Tugay Komutanlığı Komutan Vekili ve Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Turgut Muhammet Çalışkanlar, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, milletvekilleri şehidin annesi Döndü ve babası Ali Cinkara, kardeşleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Törende Döndü ve Ali Cinkara çiftinin güçlükle ayakta durabildiği gözlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Cinkara'nın cenazesi Asri Mezarlık'ta dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez Efendi ERKAYIRAN-İbrahim EMÜL

        2023-07-26 19:04:51

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