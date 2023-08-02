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        Afrika sıcaklarının görüldüğü deprem bölgesi Osmaniye´de sokak hayvanları beslendi, su verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 10:01
        Afrika sıcaklarının görüldüğü deprem bölgesi Osmaniye´de sokak hayvanları beslendi, su verildi

        İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)AFRİKA sıcaklarının görüldüğü deprem bölgesi Osmaniye'de gönüllü veteriner hekimler tarafından sokak hayvanları beslendi ve sağlık kontrolleri yapıldı.

        Yaz mevsiminin en sıcak günlerinin yaşandığı Düziçi ilçesinde, Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) gönüllü ekipleri ile veteriner hekim Tuğba Acar, kırsal mahallelerde ve çöplük çevresinde popülasyon gözlemleme çalışması yaptı. Ekipler, daha sonra ise sahipsiz sokak hayvanlarına gıda ve su verip, dış parazit enfestasyonu tespit edilen köpeklere ilaç uygulaması yaptı. Ayrıca, şehir merkezindeki vatandaşlara, hayvan hakları kanunu, kısırlaştırma ve parazite karşı uygulamalar konusunda bilgiler verildi.

        HAYTAP Başkan Yardımcısı Veteriner Hekim Ali Laçinbala, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında 45 derece sıcaklığın sabit gittiğini belirterek sokak hayvanlarının zor günler yaşadığını söyledi. Laçinbala, "HAYTAP kurtarma timleri depremin merkez üslerinden birisi olan Hatay'dan hala çıkmamışken diğer bir kurtarma timimizde, iş birliği yapan yerel yönetimlerle sahaya inmeye devam ediyor. Sokak hayvanlarını da ciddi şekilde etkileyen bu durum nedeniyle bizlerin de sahaya inerek operasyon sayısı ve sağlık durumları konusunda tespit yapmamızı kaçınılmaz hale getirdi" dedi.

        KISIRLAŞTIRMAYA AĞIRLIK VERİLECEK

        Ali Laçinbala, 2 yıldır düzenli tedavi ve kısırlaştırma çalışması yaptıkları Düziçi´nde etrafa çok sayıda köpek atıldığının tespit edildiğini söyleyerek, "Şehir merkezinde de yaşamı zorlaştıran düzeye gelen bu popülasyonun deprem döneminde ara vermiş olduğumuz kısırlaştırma programına tekrar başlayarak kontrol altına alınması ve özellikle uyuz tedavilerinin derhal yapılması konusunda yerel yönetimle fikir birliğine vardık. Büyük bahçelerin ve ekim alanlarının şehir merkezine çok yakın olduğu geniş arazide hedefimiz önümüzdeki 2 ay içerisinde yakalanabilen tüm sokak canlarının kısırlaştırılarak tekrar alındığı ortama bırakılması" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

        2023-08-02 10:00:24

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