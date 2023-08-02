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        Osmaniye'de temizlik yapılan tankerde patlama: 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 14:20
        Osmaniye'de temizlik yapılan tankerde patlama: 2 yaralı

        İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE Sanayi Sitesi'nde, oto yıkama dükkanında tanker temizliği sırasında meydana gelen patlamayla birlikte yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi Ek Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Oto yıkamayağlama yapılan iş yerinde tanker temizlendiği sırada patlama oldu. Patlamayla birlikte iş yerinde yangın çıktı. İş yerindeki otomobil de yangında alev alırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. İş yerinin depo kısmının da kullanılamaz hale geldiği yangında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜL

        2023-08-02 14:19:49

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