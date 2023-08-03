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        Girdiği sulama kanalında boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 17:54
        Girdiği sulama kanalında boğuldu

        İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan Suriye uyruklu Muhammed Musullu (22) boğuldu, 2 arkadaşı ise son anda kurtuldu.

        Olay, saat 15.00 sularında, Kesmeburun köyü yakınlarında meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Suriye uyruklu Muhammed Musullu ile arkadaşı, aynı ülke vatandaşı 2 kişi akıntıya kapıldı. Muhammed Musullu kaybolurken, arkadaşlarından biri kendi imkanlarıyla sudan çıktı, diğeri ise çevredekiler tarafından atılan ipe tutunarak kurtuldu.

        İhbar üzerine bölgeye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşlarca kurtarılan kişi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Muhammed Musullu için çalışma başlatan ekipler, kanaldaki su akışını kesti. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla suya atladığı yerden 2 kilometre uzakta Musullı´nun cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Muhammed Musullu'nun cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

        Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

        2023-08-03 17:53:19

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