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        Kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 15:23
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        Kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE´nin Kadirli ilçesinde kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü Beytullah Milli (23), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Sumbas yolu Ahmet Teyfik Pampal Caddesi'nde meydana geldi. Beytullah Milli yönetimindeki 01 CIN 93 plakalı motosiklet, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 80 ADA 002 plakalı kamyonete çarptı. Kazada kamyonetin altında kalan Beytullah Milli yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Milli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Kazanın ardından kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

        2023-08-04 15:22:27

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