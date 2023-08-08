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        Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 16:02
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        Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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        Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA)- OSMANİYE´nin Kadirli ilçesinde karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada Özkan Gül (53) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 

        Kaza Kadirli-Osmaniye kara yolu Karabacak köyünde meydana geldi. Osmaniye yönünde ilerleyen Özkan Gül yönetimindeki 46 N 0278 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen N.A.'nın kullandığı 34 GBC 670 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Kazada iki sürücü ve Gül'ün otomobilinde yolculuk yapan 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ameliyata alınan otomobil sürücüsü Özkan Gül, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gül'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

        2023-08-08 16:01:57

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