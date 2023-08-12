İzne geldiği memleketinde tartıştığı komşusu tarafından vurulan polis, toprağa verildi
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)TRABZON´dan izne geldiği memleketi Osmaniye´de komşu balkondan havaya ateş açınca uyardığı A.K. tarafından vurulup öldürülen, polis memuru Hüseyin Uğurlu (40), gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Olay, 10 Ağustos'ta saat 09.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8006'ncı Sokak'ta meydana geldi. Trabzon'da görevli polis memuru Hüseyin Uğurlu, iznini geçirmek için geldiği memleketinde, ailesinin evindeyken, komşusu A.K. balkondan havaya tüfekle ateş açtı. Uğurlu, balkona çıkıp A.K.'yi uyardı. Şüpheli, ateş etmeye devam edince Uğurlu ile aralarında tartışma çıktı. Sokağa taşan tartışmada Uğurlu, A.K.'nin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu omzundan vuruldu. Çağırılan ambulansla kaldırıldığı özel hastanede ameliyat edildikten sonra ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verilen Uğurlu, helikoptere alındığı sırada yaşamını yitirdi.
Evinde olayda kullandığı tüfek ve baltayla yakalanan, 12 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen A.K., tutuklandı.
Bugün, Osmaniye Devlet Hastanesi'nin morgundan alınan polis memuru Hüseyin Uğurlu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi, önce Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki ailesinin evine getirilip helallik alındı. Uğurlu'nun cenazesi, Asri Mezarlık Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta defnedildi. Cenazeye İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Can Altundarak, Uğurlu'nun ailesi ve yakınları katıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜL
2023-08-12 14:40:43