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        Osmaniye'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 21:44 Güncelleme: 24.08.2023 - 21:45
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        Osmaniye'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
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        İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, ambulans ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 20.00 sıralarında OsmaniyeKadirli karayolu, Cevdetiye Mahallesi´nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 80 ABG 321 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 80 GY 117 plakalı ambulans ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede otomobilde sıkışan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 3'ü ambulansta yaralanan 4 kişi, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        OTOMOBİLDEKİ 3'ÜNCÜ KİŞİ DE ÖLDÜ

        Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan otomobilde bulunan 3'üncü kişi de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ambulansta bulunan ve tedavisi devam eden 3 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

        2023-08-24 21:43:53

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