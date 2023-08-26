Arpa yüklü TIR'daki 40 kilo uyuşturucuyu 'Pars' buldu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, polisin uygulama noktasında durdurduğu arpa yüklü TIR'ın çekici bölümünde, narkotik köpeği `Pars´ ile yapılan aramada 40 kilo skunk ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin yaptığı çalışmada, uyuşturucu madde taşıdığı bilgisine ulaşılan M.N.K.'nin kullandığı arpa yüklü TIR, otoyolda oluşturulan uygulama noktasında durduruldu. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, aracın kupa kısmında, streç filmlere sarılı 40 kilo skunk ele geçirildi. Sürücü M.N.K., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-08-26 11:15:04