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        TIR´da 145 kilo skunk ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 09:19 Güncelleme: 30.08.2023 - 09:20
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        TIR´da 145 kilo skunk ele geçirildi
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        İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de polisin uygulama noktasında durdurarak arama yaptığı TIR´ın dorsesindeki bölmede 145 kilo 450 gram skunk ele geçirildi. TIR'daki 2 kişi gözaltına alındı.

        Osmaniye ve Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmada, uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen TIR, Tarsus-Adana-Gaziantep E-90 Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında durduruldu. Narkotik köpeği Pars ile yapılan aramada, boş dorsenin içinde oluşturulan ikinci bölmede, paketler halinde 145 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu skunk ele geçirildi. TIR'daki G.G. ve U.P., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

        2023-08-30 09:18:29

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