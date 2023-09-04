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        Sultanbeyli Belediyesi, Osmaniye´ye konteyner kent kurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 10:19 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:19
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        Sultanbeyli Belediyesi, Osmaniye´ye konteyner kent kurdu
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        OSMANİYE, (DHA)Sultanbeyli Belediyesi, deprem bölgesindeki çalışmaları kapsamında Osmaniye´nin Bahçe ilçesine birçok kurum ile iş birliği yaparak konteyner kent kurdu. Belediye, depremzedeler için bölgeye 65 konteyner ev ulaştırdı.Sultanbeyli Belediyesi, `Rgw-Earthquake3 Deprem Projesi´ kapsamında, birçok kurumun iş birliğiyle ve AFAD´ın öncülüğünde Osmaniye´nin Bahçe ilçesindeki depremzedelere 65 konteyner ev ulaştırdı. Her türlü ihtiyaca göre oluşturulan konteyner evler, bölgede yerini alarak ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunuldu."PROJEYE KATKI SUNAN TÜM PAYDAŞLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Asrın felaketi 6 Şubat depremi hepimizi derinden üzdü. Depremin ilk olduğu andan itibaren tüm imkânlarımızı seferber ettik ve bölgedeki kardeşlerimizin yanında olduk. Devletimizin öncülüğünde de kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hatay Kırıkhan´a konteyner mahallemizi oluşturduk ve orada yaşam devam ediyor. Daha sonra bölgeye nasıl katkı sağlarız diye çalışmalarımızı hızlandırmıştık. Ardından birçok yardım kuruluşuyla ortaklaşa projeler ürettik ve Osmaniye´nin Bahçe ilçesine de konteyner kent kurduk. Projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez DHA

        2023-09-04 10:18:21

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