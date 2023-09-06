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        Çerkezoğlu: Depremin yarattığı bu kadar büyük bir enkaz, sosyal devlet olmadan kaldırılamaz

        DEVRİMCİİşçiSendikaları (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, deprem felaketini yaşayan kentlerin bir daha yıkılmamak üzere inşa edilmesi gerektiğini belirterek, "Depremin yarattığı bu kadar büyük bir enkaz sosyal devlet olmadan, sosyal politika anlayışı olmadan giderilemez" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 15:24 Güncelleme: 06.09.2023 - 15:25
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        Çerkezoğlu: Depremin yarattığı bu kadar büyük bir enkaz, sosyal devlet olmadan kaldırılamaz
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        Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti´ni (OGC) ziyaret eden DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, burada değerlendirmelerde bulundu. Yarın Hatay'da DİSK Başkanlar Kurulu toplantısı yapacaklarını belirten Çerkezoğlu, "İlk günden beri DİSK olarak deprem bölgesindeyiz. Bugüne kadar işçi sınıfının tüm dayanışma birikimini, aslında deprem bölgesine seferber etmeye çalıştık. Arama kurtarma ekiplerine katılan arkadaşlarımızdan, elden ele büyüyen yardım kampanyalarına kadar ilk günden itibaren bölgede olmaya devam ettik. Yarın da Hatay'da olacağız. Hatay'ın biliyorsunuz yüzde 90´ı hemen hemen yıkılmış durumda. Bütün deprem bölgesini gündem yapmak için Hatay'da DİSK başkanlar kurulumuzu toplayacağız" dedi.

        'BİR DAHA YIKILMAMAK ÜZERE İNŞA ETMELİYİZ'

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