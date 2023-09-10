Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        OSMANİYE'ninKadirliilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Mezili (55) hayatını kaybetti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 22:05 Güncelleme: 10.09.2023 - 22:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Kayasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Mustafa Mezili, akşam evinin yakınındaki domates tarlasını sulamak traktörüyle yola çıktı. Mezili'nin kullandığı traktör, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altında kalan ve itfaiye erlerince çıkarılan Mezili'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Mezili'nin cansız bedeni, Kadirli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Büyükekşi'den Abdullah Avcı ve Kuntz açıklaması!
        Büyükekşi'den Abdullah Avcı ve Kuntz açıklaması!
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya!
        Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya!
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Arda Güler'den beklenen haber geldi!
        Arda Güler'den beklenen haber geldi!
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Al-Musrati, 3 puanı getirdi!
        Al-Musrati, 3 puanı getirdi!
        Deniz Çakır evlendi
        Deniz Çakır evlendi
        Anız dumanı facia getirdi!
        Anız dumanı facia getirdi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Venedik için kritik uyarı
        Venedik için kritik uyarı
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!

        Benzer Haberler

        AFAD Başkanı Okay Memiş, Osmaniye'de incelemelerde bulundu
        AFAD Başkanı Okay Memiş, Osmaniye'de incelemelerde bulundu
        Osmaniye'de orman yangını (2)
        Osmaniye'de orman yangını (2)
        Osmaniye'de orman yangını
        Osmaniye'de orman yangını
        GÜNCELLEME- Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME- Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı
        Osmaniye'de orman yangını çıktı
        Osmaniye'de orman yangını çıktı
        Osmaniye'de ormanlar 10 yangın kulesinden gözetleniyor
        Osmaniye'de ormanlar 10 yangın kulesinden gözetleniyor