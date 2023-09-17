1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı arazi kavgasında 5 tutuklama OSMANİYE´deiki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada Ahmet Kaplancı (44) tabancayla öldürüldü, 5 kişi de yaralandı. Kavgayla ilgili gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'i tutuklandı.

OSMANİYE´deiki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada Ahmet Kaplancı (44) tabancayla öldürüldü, 5 kişi de yaralandı. Kavgayla ilgili gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Olay, 13 Eylül'de Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. Tabancayla vurulan Ahmet Kaplancı, olay yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla yakınlardaki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ahmet Kaplancı'nın cansız bedeni otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenleyerek 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada ise kavgada kullanılan 6 tabanca, 1 av tüfeği ve çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5´i 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla, 5'i de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.