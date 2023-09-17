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        Osmaniye'de 12 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        OSMANİYE'de'başkasına ait bankamatik ve kredi kartı bilgilerini ele geçirerek kullanmak' suçundan 12 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü İ.C. yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 18:55 Güncelleme: 17.09.2023 - 19:00
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        Osmaniye'de 12 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        OSMANİYE'de'başkasına ait bankamatik ve kredi kartı bilgilerini ele geçirerek kullanmak' suçundan 12 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü İ.C. yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, başkasına ait bankamatik ve kredi karı bilgilerini ele geçirerek kullanmak suçundan hakkında 12 yıl 15 gün hapis cezası verilen firari hükümlü İ.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Saklandığı adres belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü İ.C., daha sonra cezaevine teslim edildi.

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