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        Uyuşturucu şüphelisi jandarmalara ateş açtı: 1 astsubay şehit, 1'i teğmen, 2 yaralı

        OSMANİYE'dejandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda şüphelinin açtığı ateşte Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt şehit oldu, 1 teğmen ile 1 astsubay yaralandı. Şüpheli ise sağ yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 17:49 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:50
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        Uyuşturucu şüphelisi jandarmalara ateş açtı: 1 astsubay şehit, 1'i teğmen, 2 yaralı
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        OSMANİYE'dejandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda şüphelinin açtığı ateşte Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt şehit oldu, 1 teğmen ile 1 astsubay yaralandı. Şüpheli ise sağ yakalandı.

        Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi 45012 Sokak'ta uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen Adil D.'nin evine operasyon düzenledi. Eve gelen ekipleri gören Adil D., askerlerin üzerine ateş açtı. İlk ateşte Teğmen Şule Erdoğdu ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal yaralandı. Çağırılan ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bozkurt, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Hatay nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Astsubay Hasan Bozkurt'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Yaralı Teğmen Erdoğdu ile Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Baysal´ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Operasyonda şüpheli Adil D. de sağ yakalanıp, gözaltına alındı. Adil D., sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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