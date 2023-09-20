Uyuşturucu şüphelisi jandarmalara ateş açtı: 1 astsubay şehit, 1'i teğmen, 2 yaralı (2)

BAKANYERLİKAYA'DANAÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen adli arama faaliyetinde, A.D. adlı şüpheli şahıs tarafından açılan ateşte, Jandarma Teğmen Şule Erdoğdu ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal hafif yaralandı. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt ise ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kahraman Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt maalesef kurtarılamayarak şehit oldu. Acımız büyük. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman jandarmamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun, yaralı jandarmalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.