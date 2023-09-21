Uyuşturucu şüphelisinin şehit ettiği astsubay, memleketine uğurlandı

OSMANİYE'dejandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda şüphelinin açtığı ateşte şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt´un cenazesi, törenle memleketine uğurlandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi 45012 Sokak'ta uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen Adil D.'nin evine operasyon düzenledi. Eve gelen ekipleri gören Adil D., askerlerin üzerine ateş açtı. İlk ateşte Teğmen Şule Erdoğdu ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal yaralandı. Çağırılan ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bozkurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Şüpheli Adil D. de sağ yakalanıp, gözaltına alındı. Adil D., sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Yaralı Teğmen Erdoğdu ile Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Baysal´ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

MEMLEKETİNE UĞURLANDI

3 çocuk babası Astsubay Hasan Bozkurt için sabah saatlerinde Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Osmaniye 12'nci Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Belediye Başkanı Kadir Kara, milletvekilleri ile şehidin yakınları katıldı. Törende askerlerin omzunda getirilen şehidin cenazesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dualarla toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine götürüldü.