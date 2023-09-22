Astsubayı şehit eden şüpheliler adliyeye sevk edildi OSMANİYE'deuyuşturucu operasyonunda ev araması sırasında tabancayla ateş açıp Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt´u şehit eden, 1 teğmen ve 1 astsubayı da yaralayan Adil D. ile o sırada evde bulunan kadın şüpheliler S.D. ve B.N.F., adliyeye sevk edildi.

OSMANİYE'deuyuşturucu operasyonunda ev araması sırasında tabancayla ateş açıp Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt´u şehit eden, 1 teğmen ve 1 astsubayı da yaralayan Adil D. ile o sırada evde bulunan kadın şüpheliler S.D. ve B.N.F., adliyeye sevk edildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi 45012 Sokak'ta uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen Adil D.'nin evine operasyon düzenledi. Eve gelen ekipleri gören Adil D., askerlerin üzerine tabancayla ateş açtı. Teğmen Şule Erdoğdu ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal yaralandı. Çağırılan ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bozkurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Şüpheli Adil D. ile S.D., B.N.F. yakalanıp, gözaltına alındı. 3 çocuk babası Astsubay Hasan Bozkurt, memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler Adil D. ile S.D., B.N.F., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.