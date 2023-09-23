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        Sürücüsünün `dur´ ihtarına uymadığı otomobilden 19 kilo esrar çıktı

        OSMANİYE´desürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı, yapılan takiple durdurulan otomobilden 19 kilo esrar çıktı. Polisin takibi kameralara yansırken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 11:52 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:55
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        Sürücüsünün `dur´ ihtarına uymadığı otomobilden 19 kilo esrar çıktı
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        OSMANİYE´desürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı, yapılan takiple durdurulan otomobilden 19 kilo esrar çıktı. Polisin takibi kameralara yansırken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerinin yaptığı çalışmayla uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen S.K. ve V.K.´nın içerisinde bulunduğu otomobil, takibe alınıp durdurulmak istendi. Şüpheliler, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etti. Uzun süren takiple araç durduruldu, 2 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 19 kilo esrar ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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