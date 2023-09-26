Huzurevinde tanışıp, mutluluğa `evet´ dediler

OSMANİYE´de kaldıklarıhuzurevinde hayatlarını birleştirme kararı alan Emine Kaya (79) ve İsmail Demir (63), nikah masasına oturdu. Çift, nikahın ardından pasta kesip ilk danslarını yaptı.

Yaklaşık 2 yıl önce huzurevine yerleşen İsmail Demir ile 1,5 yıl önce gelen Emine Kaya, tanışıp arkadaş oldu. İlerleyen zamanlarda hayatlarını birleştirme kararı veren çift, Osmaniye Belediyesi´ne başvurdu. Evlenmelerine bir engel olmadığı tespit edilen çift için huzurevi bahçesinde nikah töreni düzenlendi. Çiftin nikah şahitliğini kurumda görev yapan Damla Öktem ve Fettah Uğur Çetin yaptı. Osmaniye Belediyesi Evlendirme Dairesi nikah memuru Mehmet Güzel´in kıydığı nikahta Kaya ve Demir çifti, huzurevindeki arkadaşlarının alkışları eşliğinde nikah defterini imzaladı. Kesilen pastanın ardından Kaya ve Demir, ilk dansını yaptı. Arkadaşları ve huzurevi personeli de müzik eşliğinde oynayarak, çiftin mutluluğunu paylaştı.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Emine Kaya, "Yaklaşık 1,5 sene peşimde koştu ama şimdi çok mutluyum. İlk zamanlar kendisi görüp beğenmiş sonra bana söyledi. İlk zamanlar 'hayır' dedim. Buraya geldikten 3 ay sonra teklif etmişti ve ben 'olmaz, unut bu işi' demiştim, unutmadı. Şimdi çok mutluyum" dedi.

'ÇOK MUTLUYUM'

İsmail Demir ise "Yaklaşık 1,5 seneye yakın koşturdum. Emine Hanıma 'seviyorum' dedim. Çok mutluyum, sevdiğime kavuştum. Kendisi çok güzel, ay parçam benim" diye duygularını ifade etti.

HUZUREVİNDE YAŞAYACAKLAR

Kurum Müdiresi Yasemin Şentürk ise "Yaklaşık 1,5 yıl süren bir aşk hikayesiydi bu. İlk başta duygularını İsmail Amca dile getirdi. Emine Teyze biraz çekingen kaldı. Sonra arkadaşlıkları zamanla sevgiye döndü. Biz de kendilerine destek verdik. Bunun ayıp bir şey olmadığını, ikinci bahar olduğunu her zaman herkesin mutluluğu hak ettiğini söyledik. Teyzemiz çocuklarından izin aldı, bizler de destekledik ve bugün nikahımızı kıydık. Kendilerine huzurevinde bir oda tahsis ettik. Hep beraber burada ikamet edeceğiz ve mutlu bir şekilde yaşayacağız" ifadelerini kullandı.