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        Osmaniye'de sağanak; yollar suyla doldu

        OSMANİYE´ninKadirli ilçesinde sağanak nedeniyle bazı caddeler suyla doldu, ev ve iş yerlerinde de baskın yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 17:18 Güncelleme: 01.10.2023 - 17:20
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        Osmaniye'de sağanak; yollar suyla doldu
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        OSMANİYE´ninKadirli ilçesinde sağanak nedeniyle bazı caddeler suyla doldu, ev ve iş yerlerinde de baskın yaşandı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün şiddetli sağanak uyarısının ardından  saat 16.00 sıralarında ilçede yağışlar başladı, Kadirli merkezindeki caddelerin yanı sıra bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Sokakta yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, çalışmaları yerinde inceledi. Yaklaşık 1 saat etkili olan sağanak, yerini hafif yağmura bıraktı.

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