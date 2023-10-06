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        Osmaniye'de yakalanan DEAŞ şüphelisi 3 Suriyeli, sınır dışı edilecek

        OSMANİYE'de,polisin operasyon düzenlediği evde yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 3 Suriye vatandaşı, sınır dışı edilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 09:38 Güncelleme: 06.10.2023 - 09:40
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        Osmaniye'de yakalanan DEAŞ şüphelisi 3 Suriyeli, sınır dışı edilecek
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        OSMANİYE'de,polisin operasyon düzenlediği evde yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 3 Suriye vatandaşı, sınır dışı edilecek.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma' suçu kapsamında, 1 eve operasyon düzenledi. Baskında Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından 3 şüpheli, kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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