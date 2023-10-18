Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

OSMANİYE'dedüzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik operasyon düzenledi. 'Narogüç' adı verilen operasyona, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Eş zamanlı baskınlarda M.T.A., M.D., İ.Ö. ve O.K. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 141,05 gram eroin, 1561,97 gram Hint keneviri tohumu, 208 uyuşturucu hap, otomatik av tüfeği, 9 kartuş, 2 tüfeğe ait şarjör, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 6 bin 685 lira ele geçirildi.

Polisteki işlemleri sonrası 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.