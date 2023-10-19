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        Otobüsteki yolcunun valizinden 12 kilo uyuşturucu çıktı

        OSMANİYE'dedurdurulanotobüste M.K.'ye ait valizde, 12 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi. Şüpheli yolcu, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:49 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:50
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        Otobüsteki yolcunun valizinden 12 kilo uyuşturucu çıktı
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        OSMANİYE'dedurdurulanotobüste M.K.'ye ait valizde, 12 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi. Şüpheli yolcu, gözaltına alındı.

        İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda narkotik polisi, yolcu otobüsü ile seyahat eden bir kişinin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi sonrası harekete geçti. Uygulama noktasında, otobüs durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpek 'Poyraz' ile araç bagajında ve içerisinde arama yapıldı. Şüpheli M.K.'ya ait valize 'Poyraz' tepki verdi. İncelemede, 12 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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