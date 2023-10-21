Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Suat Kılıç: Netanyahu´nun soykırım suçunun gözcülüğünü ABD, AB ve İngiltere yapıyor

        YENİDENRefah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu´nun tarihin en büyük soykırım suçlarından birini işlediğini belirterek, "Netanyahu´nun Gazze´de işlediği soykırım suçunun gözcülüğünü Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve İngiltere yapmaktadır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 16:42 Güncelleme: 21.10.2023 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suat Kılıç: Netanyahu´nun soykırım suçunun gözcülüğünü ABD, AB ve İngiltere yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        YENİDENRefah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu´nun tarihin en büyük soykırım suçlarından birini işlediğini belirterek, "Netanyahu´nun Gazze´de işlediği soykırım suçunun gözcülüğünü Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve İngiltere yapmaktadır" dedi.

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Osmaniye´de çarşı merkezinde bir dizi ziyaretlerde bulunarak esnaf ve bölge halkının sorun ve taleplerini dinledi. Suat Kılıç, daha sonra ise Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'ni (OGC) ziyaret etti. Kılıç, cemiyet binası önünden OGC Başkanı İsrafil Avcı, yönetim kurulu ve üyeler tarafından karşılandı. Burada açıklamalarda bulunan Kılıç, Filistin meselesine tepkilerin kınamadan ve lanetlemeden öteye geçmediğini ifade etti. Kılıç, "İçimizi acıtan Filistin Gazze meselesine, kahrolsun demekten, dua etmekten öteye tepkilerimiz maalesef geçemiyor. Bu konuda hükümete çağrılarımız oldu. 'İncirlik'teki Amerikan üssü kapatılmalıdır' dedik. 'Malatya'daki Kürecik Radar Üssü kapatılmalıdır' dedik. Çünkü bu üsler İsrail´in hava saldırılarından korunmasına yarayan üslerdir. Aynı İsrail, hava sahasını Gazze´ye Filistin´de mazlumların üzerine kadın ve çocukların üzerine bomba yağdırmakta, savaş suçu olan beyaz fosfor bombalarını yağdırmakta kullanıyor. Dolayısıyla İsrail´in insaftan ve insanlıktan alabildiğince uzaklaştığı bu noktada, uluslararası kamuoyunun İsrail'e destek vermesini telin ediyoruz" dedi.

        'TARİHİN EN BÜYÜK SOYKIRIM SUÇLARINDAN BİRİNİ İŞLİYOR'

        İsrail´in işlediği suçların savaş, soykırım suçu, insanlığa karşı suç olduğunu vurgulayan Suat Kılıç, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yüzyılın Hitleri olarak tarihin en büyük soykırım suçlarından birini işlemektedir. Netanyahu´nun Gazze´de işlediği soykırım suçunun gözcülüğünü Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve İngiltere yapmaktadır. Elbette ki Netanyahu, Putin'le ilgili olduğu gibi uluslararası ceza mahkemesinde yargılanacak şekilde uluslararası yargılama sürecinin önü açılmak mecburiyetidir" diye konuştu.

        Kılıç´a ziyaretinde Osmaniye İl Başkanı Adem Cingöz ve yönetim kurulu üyeleri ile Belediye Başkan aday adayı Adem Demir de eşlik etti.

        Kılıç, Adana'da da basın toplantısı yapıp, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Askerlikte öğrenmişti! Babasını böyle hayata döndürdü
        Askerlikte öğrenmişti! Babasını böyle hayata döndürdü
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        Öğle yemeği zehirledi! 454 işçi hastanelik oldu!
        Öğle yemeği zehirledi! 454 işçi hastanelik oldu!
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        31 kişiye mezar olan rezidansın bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        31 kişiye mezar olan rezidansın bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Yeniden Refah Partili Kılıç, Osmaniye'de konuştu:
        Yeniden Refah Partili Kılıç, Osmaniye'de konuştu:
        GÜNCELLEME - Osmaniye'de bir kişi bavulundaki 12 kilo 700 gram esrar ile ya...
        GÜNCELLEME - Osmaniye'de bir kişi bavulundaki 12 kilo 700 gram esrar ile ya...
        Osmaniye'de bir kişi bavulundaki 12 kilo 700 gram esrar ile yakalandı
        Osmaniye'de bir kişi bavulundaki 12 kilo 700 gram esrar ile yakalandı
        Otobüsteki yolcunun valizinden 12 kilo uyuşturucu çıktı
        Otobüsteki yolcunun valizinden 12 kilo uyuşturucu çıktı
        Osmaniye'de polisten kaçarken ayağını çatlatan hırsızlık hükümlüsü hastaned...
        Osmaniye'de polisten kaçarken ayağını çatlatan hırsızlık hükümlüsü hastaned...
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı