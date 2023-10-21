Suat Kılıç: Netanyahu´nun soykırım suçunun gözcülüğünü ABD, AB ve İngiltere yapıyor YENİDENRefah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu´nun tarihin en büyük soykırım suçlarından birini işlediğini belirterek, "Netanyahu´nun Gazze´de işlediği soykırım suçunun gözcülüğünü Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve İngiltere yapmaktadır" dedi.

YENİDENRefah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu´nun tarihin en büyük soykırım suçlarından birini işlediğini belirterek, "Netanyahu´nun Gazze´de işlediği soykırım suçunun gözcülüğünü Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve İngiltere yapmaktadır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Osmaniye´de çarşı merkezinde bir dizi ziyaretlerde bulunarak esnaf ve bölge halkının sorun ve taleplerini dinledi. Suat Kılıç, daha sonra ise Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'ni (OGC) ziyaret etti. Kılıç, cemiyet binası önünden OGC Başkanı İsrafil Avcı, yönetim kurulu ve üyeler tarafından karşılandı. Burada açıklamalarda bulunan Kılıç, Filistin meselesine tepkilerin kınamadan ve lanetlemeden öteye geçmediğini ifade etti. Kılıç, "İçimizi acıtan Filistin Gazze meselesine, kahrolsun demekten, dua etmekten öteye tepkilerimiz maalesef geçemiyor. Bu konuda hükümete çağrılarımız oldu. 'İncirlik'teki Amerikan üssü kapatılmalıdır' dedik. 'Malatya'daki Kürecik Radar Üssü kapatılmalıdır' dedik. Çünkü bu üsler İsrail´in hava saldırılarından korunmasına yarayan üslerdir. Aynı İsrail, hava sahasını Gazze´ye Filistin´de mazlumların üzerine kadın ve çocukların üzerine bomba yağdırmakta, savaş suçu olan beyaz fosfor bombalarını yağdırmakta kullanıyor. Dolayısıyla İsrail´in insaftan ve insanlıktan alabildiğince uzaklaştığı bu noktada, uluslararası kamuoyunun İsrail'e destek vermesini telin ediyoruz" dedi.

'TARİHİN EN BÜYÜK SOYKIRIM SUÇLARINDAN BİRİNİ İŞLİYOR'

İsrail´in işlediği suçların savaş, soykırım suçu, insanlığa karşı suç olduğunu vurgulayan Suat Kılıç, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yüzyılın Hitleri olarak tarihin en büyük soykırım suçlarından birini işlemektedir. Netanyahu´nun Gazze´de işlediği soykırım suçunun gözcülüğünü Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve İngiltere yapmaktadır. Elbette ki Netanyahu, Putin'le ilgili olduğu gibi uluslararası ceza mahkemesinde yargılanacak şekilde uluslararası yargılama sürecinin önü açılmak mecburiyetidir" diye konuştu.

Kılıç´a ziyaretinde Osmaniye İl Başkanı Adem Cingöz ve yönetim kurulu üyeleri ile Belediye Başkan aday adayı Adem Demir de eşlik etti.

Kılıç, Adana'da da basın toplantısı yapıp, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.