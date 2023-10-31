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        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyleyerek taciz etti, tutuklandı

        OSMANİYE'dedoğaüstüyetenekleri olduğunu söyleyip, psikolojik sorunları olan genç kızları tedavi bahanesi ile taciz eden A.S. (58), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:06 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:10
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        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyleyerek taciz etti, tutuklandı
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        OSMANİYE'dedoğaüstüyetenekleri olduğunu söyleyip, psikolojik sorunları olan genç kızları tedavi bahanesi ile taciz eden A.S. (58), tutuklandı.

        İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, doğaüstü yetenekleri olduğunu söyleyip, psikolojik sorunları olan genç kızlara tedavi bahanesi ile tacizde bulunan şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Tanrı tarafından görevlendirildiğini iddia eden A.S., evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Şüphelinin tedaviye ikna ettiği genç kızlara cinsel tacizde bulunduğu, doğaüstü varlıklar ile baş edemediği gerekçesiyle de ücret tarifesini artırdığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.S. tutuklandı.

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