Aldıkları araçlar için verdikleri çekleri tehditle geri alan 3 şüpheliden 2´si tutuklandı

OSMANİYE´dearaç alım- satımı sırasında verdikleri çekleri tehditle geri aldıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2´si tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, araç satışı karşılığında çek alan bazı kişilerin tehdit edildikleri yönünde gelen ihbarlar üzerine çalışma başlatıldı. Polis, bölgelerdeki iş yerlerine ait 132 güvenlik kamerasının kaydettiği 458 saatlik görüntüyü inceleyerek kimliğini belirlediği şüphelilerin, yüzleri maskeli bir şekilde bazı iş yerlerini kurşunladığını da saptadı. Şüpheli M.H.K, M.B. ve A.F.E´nin çek karşılığı aldığı lüks araçları piyasa değerinin altında sattıkları, çekin ödeme günü yaklaştığında araç sahiplerini silahla tehdit ederek, geri almaya çalıştıkları ve vermeyenlerin iş yerlerini kurşunladıkları belirlendi. Osmaniye ve Ankara´da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda şüpheliler yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve çok sayıda suç kayıtları bulunan şüphelilerden M.H.K. ve M.B. tutuklandı, A.F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.